Stüdyo Daire İzni Emlakta Hareketlilik Yarattı: Kiralarda Düşüş Bekleniyor

Stüdyo Daire İzni Emlakta Hareketlilik Yarattı

1- Stüdyo dairelerin emlak sektörünü hareketlendirerek kiraları aşağı çekmesi bekleniyor

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle binalarda %20'den fazla olmamak koşuluyla "1+0" daire tipinin yapımına izin verilmesi, piyasada geniş etkiler yaratacak. Yeni düzenlemenin inşaat, emlak ve yan sektörlerde canlılık sağlayacağı belirtiliyor.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici "Stüdyo dairelerin üretiminin yeniden mümkün hale gelmesi, bekleyen birçok projede hızlı bir hareketlenme yaratacak ve 250'den fazla alt sektörü destekleyecektir" dedi.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu ise "Bir öğrenci veya geçici olarak bir bölgeye tayini çıkan kişiler, bu daire tiplerini bulamadığı için daha büyük yapılara yöneliyordu. Bu da kaynak israfı oluşturuyordu, artık bu yaşanmayacak" değerlendirmesinde bulundu. (Mertkan Oruç-Uğur Aslanhan/Ankara)

2- TCMB faiz indirimi ve azalan küresel riskler borsayı rekorlara taşıdı

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve küresel risklerin azalması, Borsa İstanbul'da rekor yükselişlere destek verdi. Bazı sektör endeksleri BIST 100'ü geride bıraktı.

İş Portföy Başekonomisti Hande Şekerci "Yılbaşından bu yana ulaştırma, mali endeks, teknoloji ve turizm endeksleri BIST 100’ün kazancını aşan endeksler içinde yer alıyor" dedi.

İntegral Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya Özer "Elbette faiz indirimlerinin gelmesi halinde nominal olarak yeni rekor seviyelerinin gelmesi sürpriz olmayacaktır" yorumunu yaptı.

Gedik Yatırım Araştırma Uzmanı Burak Pırlanta da "Küresel tarafta risk iştahının yüksek seyretmesi de, gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik ilginin artmasına katkı sundu" ifadelerini kullandı. (Ali Canberk Özbuğutu-Mahmut Çil/İstanbul)

3- Türkiye'nin en büyük 10 bankası yılın ilk yarısında 305 milyar lira kar elde etti

Ülkenin önde gelen 10 bankası, yılın ilk yarısında toplam 305 milyar lira kar açıkladı. Ziraat Bankası, 6,9 trilyon lira aktifle sektörde liderliğini sürdürdü; aktif büyüklüğü ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %52,6 arttı.

İlgili 10 bankanın toplam nakdi kredi desteği ise yılın ilk yarısında 17,1 trilyon lira seviyesine çıktı. (Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul) (Grafikli)

4- Teknolojik altyapı gümrükte kamu zararını engelledi

Gümrük kapılarında tarama ve ölçüm sistemleri gibi teknolojik ekipmanların teminiyle, ocak-haziran döneminde ele geçirilen tütün ve tütün ürünleriyle 17,8 milyon lira ve usulsüz işlemlere müdahale sonucu 645,4 milyon lira kamu zararının önüne geçildi. (Seda Tolmaç/Ankara)

5- Yüksek teknoloji üretimine üç koldan katkı

Türkiye'de AR-GE merkezi sayısı 1.360, tasarım merkezi 339, teknoloji geliştirme bölgesi 110 oldu. AR-GE merkezlerinde yaklaşık 75 bin proje tamamlandı ve 16.335 patent tescil edildi.

110 teknoloji geliştirme bölgesinin toplam satışı 1 trilyon lirayi, ihracatı ise 14,6 milyar doları aştı. (Zeynep Duyar/Ankara)

6- Altman ve Musk arasında vücuda yerleştirilebilir teknoloji yarışı

Beyin-bilgisayar arayüzleri, yapay zeka destekli implantlar ve genetik müdahaleler gibi alanlardaki gelişmeler tartışılıyor. Prof. Dr. Ahmet Dağ bu projelerin insanı yalnızca madde planında gördüğünü belirterek, insan ve hayatın çok katmanlı olduğuna dikkat çekti. (Abdulkadir Günyol/İstanbul)

7- Ormanların korunması ve yönetimine 6 ayda 10,9 milyar lira

Orman Genel Müdürlüğü, ormanların korunması için 7,7 milyar lira, geliştirilmesi ve genişletilmesi için 2,9 milyar lira ve işletilmesi için 208,2 milyon lira harcadı. Bu dönemde 2.303 hektar alanda ağaçlandırma ve 1.015 hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma yapıldı; 74.722.000 fidan üretildi ve 51.300.000 fidanın bakımı yapıldı. (Mehmet Can Toptaş/Ankara)

8- Küresel Sumud Filosu Gazze'ye yardım için harekete geçiyor

Yaklaşık 50 ülkeden aktivistlerin katılımıyla oluşan filo, Gazze'deki abluka için 31 Ağustos'ta İspanya'dan ve 4 Eylül'de Tunus'tan hareket etmeyi planlıyor. Ramazan Tunç filonun "onlarca gemiyle yola çıkacağını" söyledi. (Fırat Taşdemir/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Malazgirt Zaferi kutlamalarına 1071'er çiçek ve fidan

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda kutlamalar için hazırlıklar tamamlandı; parka 1071'er çiçek ve fidan dikildi. Muş Valisi Avni Çakır 3 günlük yoğun bir programla anmanın gerçekleştirileceğini söyledi. (İbrahim Yaldız/Muş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Koruyucu ailelik yapan depremzede çift yeni evine kavuştu

Hatay'da deprem sonrası yaklaşık 2 yıl konteynerde kalan ve 4 erkek çocukla yaşayan Gültekin ve Gökşen Güneş çifti, TOKİ tarafından yapılan yeni evlerine yerleşti. Gültekin Güneş duygularını paylaştı. (Lale Köklü/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Görme engelli ses tasarımcısı 3 binden fazla kuş sesini kayıt etti

Doğuştan görme engelli Juan Pablo Culasso, 20 yılı aşkın süredir Brezilya'dan Antarktika'ya uzanan coğrafyada 700'ü aşkın türün sesini kaydetti. Culasso, sesle ilgili ilk deneyimlerini ve kayıt tutkusunu anlattı. (Yeter Ada Şeko/İstanbul)

12- Sedef romatizmasında erken tanı eklem hasarını önlüyor

Doç. Dr. Kevser Orhan sedef romatizmasının eklemlerde kalıcı hasar bırakabileceğini, bu yüzden erken tanı ve tedavinin kritik olduğunu vurguladı. Hasta Göknur Çetin tedavi sonrası yaşam kalitesindeki iyileşmeyi anlattı. (Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Dijital ekranlara uzun süre maruz kalanlara "göz yorgunluğu sendromu" uyarısı

Prof. Dr. İbrahim Arif Koytak günde iki saatten fazla ekran süresinin dijital göz yorgunluğu belirtilerine yol açabileceğini söyledi. Dinlenme aralarının önemine dikkat çekti. (Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Yeşilay desteğiyle alkol bağımlılığından kurtuldu

Yeşilay'dan aldığı danışmanlıkla bağımlılığını yenerek hayatında yeni bir sayfa açan H.G., sosyal ilişkilerindeki değişimi ve YEDAM süreçlerini aktardı. (Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri yıl içinde düştü

Dünyanın en değerli 10 sigorta şirketinin toplam piyasa değeri yılbaşından bu yana 57,3 milyar dolar azalarak 1.397,5 milyar dolara geriledi. Listede UnitedHealth dışındaki 9 devin toplam piyasa değeri artış gösterdi. (Bahar Yakar/İstanbul) (Grafikli)

16- Kuraklıkla genişleyen sazlıklar Tunca'da yeni yaşam alanı yarattı

Edirne'de su seviyesinin azalmasıyla artan sazlık alanlar kuş türleri için yeni yuvalar oluşturdu. Özmen Yeltekin doğanın adaptasyonuna dikkat çekti. (Gökhan Zobar/Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Tahtalı Dağı zirvesi gün batımı tutkunlarının adresi oldu

Antalya Kemer'deki Tahtalı Dağı, gün batımında sunduğu manzara ile ziyaretçileri cezbediyor. Haydar Culfa manzaranın eşsizliğini vurguladı. (Bekir Bektaş/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Santarelli'den İspanya uyarısı: "Kolay maç olmaz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli, ilk maçın İspanya olduğunu belirterek rakibe saygı duyduklarını ve maçı hafife almanın hata olacağını söyledi. Libero Gizem Örge ise "Madalyayla hatta şampiyonlukla dönmek istiyoruz" dedi. (Muhammed Boztepe/Nakhon Ratchasima) (Fotoğraflı-Görüntülü)

19- Galatasaray Süper Lig'deki 4.000. gole çok yakın

Galatasaray, ligin 3. haftasındaki Kayserispor maçında 5 gol atması halinde organizasyondaki 4.000. gole ulaşacak. Kulübün lig tarihindeki önemli gol dönüm noktaları da hatırlatıldı. (Can Öcal/İstanbul)

20- Türkiye’nin ilk "bisiklet mahallesi" Tulumtaş'ta başlıyor

Tulumtaş Mahallesi'nde hayata geçirilen proje kapsamında çocuklara yönelik bisiklet eğitimi ve yerel bisiklet kültürü desteklenecek. Saha yetkilileri projeye ilginin yüksek olduğunu belirtti. (Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Not: Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi abone olmayanlar tarafından kullanılamaz; aboneler de sözleşme kapsamı dışında çoğaltamaz.