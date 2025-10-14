Suat Kılıç: Cezaevleri Doluluk Oranı %138 — Kongreye 100 Bin Hedefi

Suat Kılıç, cezaevlerindeki doluluğun yüzde 138'e yükseldiğini, yasa dışı bahis operasyonlarını desteklediklerini ve 16 Kasım kongresine 100 bin kişi hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 16:19
Suat Kılıç gündemi değerlendirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongre hazırlıkları

Kılıç, partilerinin 16 Kasım'da Ankara'da yapılacak 3. Olağan Büyük Kongre'ye yönelik hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, kongreye 100 bin kişinin katılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Cezaevlerindeki doluluk

Cezaevlerindeki doluluk oranlarına dikkat çeken Kılıç, şunları kaydetti: "Cezaevlerimizin kapasitesi bugün itibarıyla 304 bin 886, tutuklu ve hükümlü sayısı 420 bin 904, doluluk oranı yüzde 138."

Yasa dışı bahis operasyonları

Kılıç, yasa dışı bahis firmalarına yönelik operasyonları desteklediklerini vurgulayarak sektöre ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Türkiye'de yasa dışı bahislerin sektörel büyüklüğü 100 milyarlarca liranın üzerine çıkmış bulunmakta. Hem bahis adı altında kumar oynatıyorlar hem vergi kaçırıyorlar hem de hesaplarını kullandıkları milyonlarca vatandaşımızın kişisel verilerini yurt dışındaki suç ortaklarıyla paylaşıyorlar. Bu suç örgütleri derhal spordan dışlanmalıdır. Tabelaları stadyumlardan indirilmeli, markaları formalardan silinmelidir. Kim olduklarını devlet de biliyor, spor sektörü de biliyor."

Rojin Kabaiş dosyası

Suat Kılıç, Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin sürecin de takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

