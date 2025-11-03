Suat Şahin Yeniden İTT Genel Başkanı Seçildi

Genel Kurul ve Seçim

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu İsviçre Türk Toplumu (İTT) genel başkanlığına Suat Şahin tekrar seçildi. Şahin, İTT'nin Zürih'teki genel merkezinde yapılan 12. Olağan Genel Kurulunda yeniden İTT Genel Başkanı oldu.

İTT'ye kayıtlı 82 üyeden 48'inin hazır bulunduğu genel kurulda Şahin bir kez daha başkan seçilerek güven tazeledi. Toplantı, Turhan Yıldırım başkanlığında ve Suat Durmuş ile Sahra Sevici'nin divan üyeliğinde gerçekleştirildi.

Şahin'in Mesajı ve Çalışmalar

Şahin, İTT'nin son iki yıldaki faaliyetlerine dikkat çekerek genel merkezlerini bugüne kadar bakanından iş insanına, esnafından öğrencisine kadar yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Şahin şöyle devam etti: 'İsviçre’nin her bölgesinden gelen vatandaşlarımızın isimlerini kayıt altına alıyoruz. Telefon danışma hattımız aktif hale geldi. Ayrıca İsviçre'de yaşayan avukat, doktor gibi meslek mensuplarını kapsayan bir rehber oluşturuyoruz.' Yeni dönemde İTT’nin hedefinin, toplumun her kesimiyle doğrudan temas kurmanın yanı sıra Türk vatandaşlarına daha hızlı ve kurumsal destek sunmak olduğu vurgulandı.

Yeni Dönemin Öncelikleri

Genel kurulda son iki yılda gerçekleştirilen faaliyetler paylaşıldı ve yeni dönemde odak noktasının danışma ve rehberlik hizmetleri olacağı belirtildi. Ayrıca gençlik çalışmaları, kültürel projeler ve mesleki ağ buluşmaları da İTT programları kapsamında yer alacak.

Yönetim Kurulu

Genel başkanlığını Suat Şahin'in yaptığı İTT Yönetim Kurulu üyeleri arasında Gökmen Gökdemir, Dilara Sevici, Fikri Akın, Süleyman Ekşioğlu, Gamze Arslan Tonus ve Cihan Atabey yer alıyor.

