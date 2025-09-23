Subianto'dan BM'de Gazze'ye Acil Çağrı: 'Şiddet Şiddeti Doğurur'

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'dan Gazze'ye Acil Çağrı

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Kurulu'nda yardım çağrısı

'Bugün, Gazze'de hala felaket niteliğindeki bir durum gözlerimizin önünde yaşanıyor, masum insanlar yardım için ağlıyorlar. Kurtarılmak için ağlıyorlar. Onları kim kurtaracak? Masum insanları kim kurtaracak?' sözleriyle konuşmasına başlayan Subianto, uluslararası toplumdan acil ve somut adımlar atılmasını talep etti.

Subianto, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ışığında açlık, sefalete ve iklim felaketlerine son verilebileceğini belirterek dünyadan dayanışma çağrısı yaptı.

Adalet, ırkçılık ve apartheid uyarısı

Irkçılık, nefret, zulüm ve apartheid'in dünyanın ortak geleceğini tehdit ettiğini söyleyen Subianto, Filistinlilerin adaletten ve meşruiyetten mahrum bırakılmasına sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

Ellerini kürsüye vurarak yaptığı vurguyla Subianto, 'Şiddet şiddeti doğurur, hiçbir ülke insanlık ailesinin tamamını zorbalıkla yönetemez.' dedi.

İki devletli çözüm ve uluslararası destek

Barışın sağlanmasının yolunun iki devletli çözüm olduğunu belirten Subianto, Endonezya'nın bu vizyonu gerçeğe dönüştürmeye katkıda bulunmaya hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca 'Endonezya, 20 bin belki de daha fazla evladını Gazze'de ve diğer yerlerdeki barışı korumak için görevlendirmeye hazırdır.'

İngiltere, Avustralya ve Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanımasını 'tarihin doğru tarafında yer almak' olarak değerlendiren Subianto, 'Bireysel olarak zayıf olabiliriz, ancak baskı ve adaletsizlik duygusu insanlık tarihinde defalarca kanıtlamıştır ki, bu duygular sonunda birleşerek bu baskıyı ve adaletsizliği aşacak güçlü bir kuvvete dönüşür.' ifadelerini kullandı.

Subianto ayrıca 'Bilimi yok etmek için değil, yükselmek için kullanalım. Yükselen ülkeler, diğer ülkelerin kendilerini yükseltmelerine yardım etsin.' çağrısında bulundu.

İklim taahhütleri ve altyapı planları

Endonezya'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirten Subianto, başkent kuzey kıyısındaki deniz seviyesinin her yıl 5 santimetre yükseldiğini ve bunun önüne geçmek için 480 kilometre uzunluğunda bir deniz duvarı inşa edeceklerini bildirdi.

Paris Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye kararlı olduklarını söyleyen Subianto, 2060 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçladıklarını, bu hedefe belirlenen süreden daha erken ulaşabileceklerine inandıklarını ve 12 milyon hektardan fazla ormanlık alanı yeniden ağaçlandırmayı hedeflediklerini paylaştı.

Gıda güvenliği ve insani yardım

Subianto, Endonezya'da bu yıl pirinç ve tahıl rezervlerinin ülke tarihinde kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, Filistin de dahil olmak üzere ihtiyacı olan ülkelere pirinç ihraç etmeye başladıklarını duyurdu.

Konuşmasını, güçlü bir Birleşmiş Milletler ile 'zayıfların hak ettikleri adaleti elde edebilecekleri, gereksiz acılar çekmeyecekleri bir dünya' inşa edilebileceğini vurgulayarak sonlandırdı ve uluslararası toplumu Gazze'deki insani krize karşı harekete geçmeye çağırdı.