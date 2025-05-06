SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025: Öğrenciler ve İşverenler Buluştu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından organize edilen "SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025", kariyer hayatına adım atmak isteyen öğrencileri, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işverenlerle bir araya getirdi.

Sakarya Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen zirvede, yaklaşık 50 firmadan temsilcinin stant açması, öğrencilere doğrudan iletişim kurma fırsatı sundu.

Rektörden Vizyon: Daha Geniş Fuarlara Yönelik Girişimler

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri sektör temsilcileri ile bir araya getirmenin amaçlarından biri olduğunu vurguladı. Sarıbıyık, "Fuarları daha geniş ortamlarda yapmayı arzu ediyoruz" diyerek, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yaparak daha büyük katılımlı etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

Geçmişte Sakarya Girişim ve İstihdam Fuarı'nı 7 kez organize ettiklerini hatırlatan Sarıbıyık, bu tür etkinliklerin devam etmesini arzuladıklarını belirtti.

Her Yıl Lokal Olarak Gerçekleşiyor

Sarıbıyık, kariyer zirvesinin her yıl lokal olarak düzenlendiğini belirterek, "Pandemi sonrası daha fazla lokallik arzusu içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi. Uzun yıllardır iş dünyası temsilcileri ile irtibat halinde olduklarını ve bu sayede öğrencilerin daha kolay iş bulabilmelerinin sağlandığını vurguladı.

Kariyer zirvesinde ağırlıklı olarak makine, inşaat ve otomotiv sektörlerinden firmaların yer aldığını söyleyen Sarıbıyık, bu durumun Sakarya ve üniversitenin bölümleriyle örtüştüğünü ekledi.

Etkinlik, öğrencilere kariyer fırsatlarını keşfetme konusunda önemli bir zemin sunmuş oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen "SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025" meslek hayatına yön vermek isteyen öğrencileri, farklı sektörlerden işverenlerle bir araya getirdi. SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezince Sakarya Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen zirvede, çeşitli sektörlerden yaklaşık 50 firmanın temsilcileri stant açarak, öğrencilerle doğrudan iletişim kurma imkanı buldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen "SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025" meslek hayatına yön vermek isteyen öğrencileri, farklı sektörlerden işverenlerle bir araya getirdi. SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezince Sakarya Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen zirvede, çeşitli sektörlerden yaklaşık 50 firmanın temsilcileri stant açarak, öğrencilerle doğrudan iletişim kurma imkanı buldu.