Suç örgütü Şahinler çetesinin ikinci adamı Hasan Akdeniz yakalandı

Şahinler suç örgütünün ikinci komutanı Hasan Akdeniz, İstanbul’da düzenlenen bir baskınla yakalandı. Sedat Şahin’in en güvendiği adam olan Akdeniz, organize suç örgütünün önemli bir üyesiydi.

Mehmet Şahin liderliğindeki ve “Şahinler” olarak anılan organize suç örgütüne karşı yeni bir operasyon düzenlendi. 2023 Eylül’ünde gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri Mehmet Şahin dahil 26 kişi gözaltına alınarak tutuklandı, çetenin faaliyetleri sonlandırıldı. Örgütün ikinci adamı ve Sedat Şahin’in en güvendiği kişi olan Hasan Akdeniz ise kaçak durumdaydı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonla Akdeniz, Üsküdar’da bulunan evinde ele geçirildi.

Akdeniz’in Üsküdar’daki evine baskın yapan polisler, yatak odasının çatı katında gizlenmiş bir bölme keşfetti. Gizli bölmenin kapısını açan polisler, Akdeniz’i mobilya yığınlarının arasında saklanmış halde yakaladı. Akdeniz gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve 91 adet çeşitli kalibrelerde mermi bulundu. Akdeniz, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.