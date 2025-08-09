Sudan Büyükelçi Eltayeb: HDK'nin 'Paralel' Hükümeti Sadece Hayal

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 26 Temmuz'da duyurduğu "paralel" hükümet hakkında açıklamalarda bulundu. Eltayeb, bu yapılanmanın aslında 'hayali' bir hükümet olduğunu vurgulayarak, "Hükümet kurmak için gerekli yeteneklere ve meşruiyete sahip değiller" dedi.

Sudan Ordusunun İlerleyişi

Sudan'daki son durumu değerlendiren Eltayeb, ordunun sahada önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, HDK'nın kayıplar yaşadığını ve içindeki ayrışmaları da anlattı. HDK'nın, ordu güçlerinin bulunmadığı yerlerde halka zarar verdiğini ve altyapıyı yok ettiğini söyledi.

Faşir'de Durum

Faşir şehrinin 2 yıllık kuşatması hakkında bilgi veren Eltayeb, HDK'nın bu şehirde başarılı olamadığını ve halkanın ordunun yanında yer aldığını ifade etti. Kuşatma nedeniyle gıda ve ilaca erişimde zorluklar yaşandığını aktaran Eltayeb, Birleşmiş Milletler'in insani yardım girişimlerinin de engellendiğini söyledi.

İnsani Yardım İhtiyacı

HDK üzerinden insani yardım girişinin gerekli olduğuna dikkat çeken Eltayeb, şu an yaşanan durumun Gazze'ye benzer olduğunu ifade etti. "Sözde açlık çeken insanlar için yardım girişine izin verilmelidir" dedi.

Hartum'a Dönüşler Artıyor

Başkent Hartum'daki durumu iyileşme belirtisi olarak değerlendiren Eltayeb, geri dönen bireylerin sayısının 1 milyonun üstüne çıktığını belirtti. "Neredeyse 1 milyon 250 bin kişi evlerine döndü" diye ekledi.

Umut Hükümeti ve HDK'nin Hayali Yönetimi

Sudan'da yeni kurulan 'Umut' hükümeti hakkında da bilgi veren Eltayeb, halkın bu yeni yönetime olumlu baktığını ve hükümetin ihtiyacı karşılamak için adımlar attığını belirtti.

Eltayeb, HDK'nın oluşturduğu paralel hükümetin 'hayali' olduğunu ve bu yapı ile ilgili uluslararası raporların bulunduğunu ifade etti. "Bu hayali hükümet, hiç kimse tarafından kabul edilmeyecek" dedi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Eltayeb, uluslararası topluma HDK'yi kınama çağrısında bulunarak, "Daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz" uyarısında bulundu. HDK destekçileri arasında bulunanların Sudan'a zarar vermek istediğini ifade etti.

Sudan halkının yaşadığı zorlukların bilincinde olduklarını vurgulayan Eltayeb, "Eğer dışarıdan destek bulamazlarsa, HDK çekilebilir ve Sudan yeniden istikrarlı hale gelebilir" diye belirtti.

