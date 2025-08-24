Sudan'da 14 Milyon Yerinden Edildi: Şam Maslahatgüzarı Hasan HDK'yi Suçladı

Sudan'da 14 Milyon Kişi Yerinden Edildi, Şam Maslahatgüzarı HDK'yi Suçladı

Sudan'ın Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ahmed İbrahim El-Hasan, başkent Şam'da düzenlediği basın toplantısında ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) sağlanan mali desteğin çatışmaların sürmesine yol açtığını belirtti ve bunun sonucunda 14 milyon sivilin yerinden edildiğini söyledi.

Çatışma, ihlaller ve iddialar

Hasan, Nisan 2023'te başlayan çatışmaların ardından HDK kontrolündeki bölgelerde sivillere yönelik ciddi ihlaller yaşandığını vurguladı. 'Vatandaşlara yönelik öldürme, yağmalama, yakma ve tecavüz olayları gerçekleştirildi. Açlık ve ablukanın yanı sıra insani yardım konvoylarına da el konuldu.' dedi.

Maslahatgüzar, HDK saflarında 15’ten fazla ülkeden yabancı askerlerin yer aldığı bilgisini paylaştı ve 'BM ve uluslararası raporlarda, HDK’ye 800’den fazla mühimmat taşıyan hava uçuşlarının yapıldığı bilgisi yer aldı.' ifadelerini kullandı.

İnsani tablo: Yerinden edilmeler ve etkilenmeler

Hasan, BM raporlarına atıfta bulunarak yaklaşık 25 milyon sivilin çatışmalardan etkilendiğini ve hem yurt içinde hem de komşu ülkelere yönelik olarak toplam 14 milyon sivilin yerinden edildiğini söyledi. Ülkede 2025 başında ilan edilen yol haritası kapsamında Başbakan Kamil İdris'in atandığını ve bakanların toplumsal onayla seçildiğini belirtti.

Sınır kapıları, izinler ve yardım girişimleri

Hasan, insani yardım konvoylarının ülkeye girişini kolaylaştırmak amacıyla komşu ülkelerle sekiz sınır kapısının açıldığını, bölgesel ve uluslararası yardım kuruluşlarına 6 binden fazla vize verildiğini ve ülke içinde hareket edebilmek için 16 binden fazla izin belgesi sağlandığını aktardı.

Türkiye'ye teşekkür

Maslahatgüzar, savaş boyunca Türkiye'nin insani yardımları, diplomatik çabaları ve ticari desteğine dikkat çekti. Türkiye'nin elçiliğini kapatmayıp hizmet vermeye devam ettiğini belirten Hasan, iki ülke ilişkilerinin her alanda 'mükemmel' olduğunu söyledi. Ayrıca Türkiye'nin Sudan'da finans ve tarım sektörlerini destekleyen bankalar ile gelişmiş tarım teknolojileri ve makineleri getirdiğini vurguladı. Çatışmalar öncesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 150 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

Çatışmaların boyutu

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Birleşmiş Milletler'e göre bu durum dünyanın en büyük yerinden edilme krizine yol açtı; ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkımlar meydana geldi. Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmişti.

Hasan, bazı ülkelerden HDK'ye sağlanan mali askeri desteğin sürdüğü sürece çatışmaların sona ermeyeceğini vurguladı ve uluslararası toplumun müdahalesinin önemine dikkat çekti.

Sudan'ın Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ahmed İbrahim El-Hasan, Başkent Şam'daki Sudan Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında, Nisan 2023'te başlayan çatışmalar, ülkedeki insani kriz, barış girişimleri ve hükümetin savaşı sonlandırmak için yürüttüğü çabalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.