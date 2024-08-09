Sudan'da Aşırı Yağışlar ve Seller Can Alıyor

Sudan'da Aşırı Yağışlar Sonucu Can Kaybı Artıyor

Sudan'ın çeşitli eyaletlerinde devam eden şiddetli yağış ve seller, 2023 yılı haziran ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısını 77'ye çıkardı.

Son Durum ve Etkileri

Sudan Kızılayı, Nil Nehri eyaletinde son 3 gün içinde 34 kişinin hayatını kaybettiğini, 588 kişinin yaralandığını ve toplamda 24,104 evin tamamen, 8,016 evin ise kısmen yıkıldığını açıkladı.

Kuzey Eyaletindeki Felaket

Kuzey eyaletinin Sağlık Bakanlığından alınan bilgilere göre, son 3 günde bu bölgede 11 kişi sel nedeniyle yaşamını yitirdi, 86 kişi yaralandı. Eyaletin 2,385 ailesinin afetten etkilendiği belirtildi. Ayrıca, 2,488 evin kısmen, 346 evin ise tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Açıklaması

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sudan'daki sellerden 73 binden fazla kişinin etkilendiğini ve 14 binden fazla evin ya tamamen ya da kısmen yıkıldığını bildirdi. Ayrıca, sellerin, 18 eyaletin 11'inde etkili olduğu ve 21,370 kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

Geçmişteki Sel Olayları

Sudan Sağlık Bakanlığı, 5 Ağustos tarihinde yaptığı bir açıklamada, haziran ayından itibaren yaşanan şiddetli yağmur ve seller nedeniyle ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının ise 107'ye ulaştığını belirtmişti. Ülkede temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybederken on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi de büyük zarar görmekte.