Sudan'da Cebel Marra Heyelanı: Tirsin Köyü Yok Oldu, Yüzlerce Ölü

Sudan Egemenlik Konseyi, Cebel Marra'daki heyelanda Tirsin köyünde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini, bölgenin tamamen yok olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:36
Sudan Egemenlik Konseyi, ülkenin batısındaki Orta Darfur eyaleti, Cebel Marra bölgesinde meydana gelen heyelan felaketinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililerden ilk açıklama

Konseyden yapılan açıklamada, "Bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından yaşanan toprak kayması sonucu hayatını kaybeden masum vatandaşlarımızı derin bir üzüntü ve kederle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Egemenlik Konseyi Başkanı ve üyelerinin hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Sudan halkına taziye dileklerini ilettiği, "Allah'tan şehitlerimizi rahmetiyle kabul etmesini, yaralılara ise acil şifa vermesini niyaz ediyoruz." denildi.

Konsey, felaketten etkilenenlere destek amacıyla tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

Bölgesel yetkililer ve isyancı yönetimin açıklaması

Darfur Bölgesi Başkanı Minni Arko Minawi, açıklamasında: "Tirsin köyünde yaşanan felaket, bölgenin sınırlarını aşan insani bir trajedidir. Çok sayıda insanımızı bu doğal afette kaybettik. Bu felaket halkımızın gücünü aşan boyuttadır." ifadelerine yer verdi ve uluslararası yardım kuruluşlarına cenazelerin çıkarılması ve hayatta kalanların desteklenmesi için acil müdahale çağrısında bulundu.

Bölgeyi kontrol eden Sudan Kurtuluş Hareketi-Abdulvahid Nur kanadına bağlı sivil otoritenin açıklamasında ise, yoğun yağışların neden olduğu toprak kaymasının Tirsin köyünü tamamen yok ettiği ve "1000'den fazla kişiden yalnızca bir kişinin kurtulduğu" kaydedildi.

Aynı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tirsin köyü sakinlerini derin üzüntü ve kaygıyla takip ediyoruz. Ağustos ayının son haftasında etkili olan yoğun yağışlar büyük ve yıkıcı heyelanlara yol açtı. İlk bilgilere göre köyün tamamı yok oldu."

Mevsimsel risk

Sudan'da temmuz-ekim ayları arasındaki sağanak döneminde her yıl yüzü aşkın kişi sel ve taşkınlarda hayatını kaybetmekte, binlerce ev ve tarım alanı zarar görmektedir.

