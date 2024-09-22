Sudan'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 370'e Ulaştı

Sudan'da Kolera Salgını Durum Raporu

Sudan'da yaşanan kolera salgını nedeni ile ölenlerin sayısı 370'e ulaştı. Bu trajik gelişme, Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Vaka Sayısı Artıyor

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera vakalarının sayısının 12 bin 201'e çıktığını bildirdi. Ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan bu saldırı, özellikle haziran ayından itibaren etkili olan yağışlar ve seller nedeniyle hız kazandı. Kolera Salgını Neden İlan Edildi

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos tarihinde kolerayı resmi olarak bir salgın olarak ilan etti. Ülkenin mevcut savaş durumu, sağlık sisteminin yeterince işlevsel olmaması nedeniyle, salgın hastalıkların yayılmasını daha da zorlaştırıyor.

Bu bağlamda, Sudan'da yaşam mücadelesi veren halk için durum her geçen gün daha da zorlu hale geliyor.