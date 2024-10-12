Sudan'da Kolera Salgını Sonuçları Ciddi - 672 Can Kaybı

Kolera Salgını Sudan'da Korkutucu Boyutlara Ulaştı

Sudan'daki kolera salgını, hayatını kaybedenlerin sayısının 672'ye yükselmesiyle ciddi bir kriz halini aldı. Sudan Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamalarına göre, ülkede toplam kolera vakası 23 bin 736'ya ulaştı.

Dang Humması Vaka Sayısı da Artıyor

Aynı açıklamada, kolera vakalarındaki artışın yavaşladığı, ancak dang humması vakalarının hızla çoğaldığı belirtildi. Dang humması vakalarının sayısı 2 bin 75’e yükselirken, bu hastalık nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Aşırı Yağışlar ve Sel Neden Oldu

Hazirandan bu yana etkili olan aşırı yağışlar ve sellerin koleranının yayılmasına zemin hazırladığı belirtiliyor. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta bu durumu salgın hastalık olarak ilan etti.

Uluslararası Yardım Girişimleri

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riskine maruz kaldığını duyurdu. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıkladı.

Sağlık Sistemi Zayıf

Devam eden savaş nedeniyle Sudan'daki sağlık sistemi etkin bir şekilde çalışmadığı için salgın hastalıkların yayılması halkın yaşamını zorlaştırmaktadır.