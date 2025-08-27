Sudan'da Şiddetli Yağış: Ev Çökmelerinde 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Sağanak nedeniyle yıkılan evler ve can kayıpları

Sudan'ın Nil Nehri ve Sinnar eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu bazı evlerin çökmesi neticesinde 14 kişi hayatını kaybetti.

Resmi haber ajansı SUNA'nın aktardığına göre, ülkenin kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinin merkezi ed-Damer'de aşırı yağışlar sebebiyle bazı evler çöktü; kentte evleri yıkılan 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin güneydoğusundaki Sinnar eyaletinin Dindir şehrinde de yağışlar nedeniyle yaşadıkları evin çökmesi sonucunda anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Yetkililer, Sudan'da temmuz ve ekim ayları arasında etkili olan yağmurların yol açtığı sel ve taşkınlarda her yıl 100'ü aşkın kişinin yaşamını yitirdiğini, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisinin zarar gördüğünü bildiriyor.