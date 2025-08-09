DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.758.111,1 -0,18%

Sudan'da 'Teşekkürler Türkiye' Programı Düzenlendi

Sudan'ın Sevakin Adası'nda Türkiye'ye teşekkür etmek amacıyla düzenlenen programda, Türk hükümeti ve halkı desteklerinden dolayı onurlandırıldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 16:27
Sudan'da 'Teşekkürler Türkiye' Programı Düzenlendi

Sudan'da 'Teşekkürler Türkiye' Programı Düzenlendi

Sudan'ın doğusundaki Sevakin Adası'nda, Türkiye'nin Sudan'a sağladığı destekler için 'Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Erdoğan' programı gerçekleştirildi.

Halklar Birliği Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen Gümrük binasında gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan Dışişleri ve Kültür ile Enformasyon Bakanlıkları'nın üst düzey yetkilileri, Büyükelçilik mensupları ve farklı bölgelerden kanaat önderleri katıldı.

Programa katılanlar, Türkiye'nin Sudan'ın zor süreçlerinde gösterdiği yanlıştan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkına teşekkür etti.

Büyükelçi Yıldız'dan Önemli Mesajlar

Büyükelçi Yıldız, programda Arapça bir konuşma yaparak büyük beğeni topladı. AA muhabirine verdiği demeçte, "Bugünkü program Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteriyor." dedi.

Yıldız, Sudan halkının yaşadığı zorluklara vurgu yaparak, "Türkiye, geçmişinde olduğu gibi bu dönemde de Sudan halkı ve Sudan devleti ile omuz omuza durdu." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Yıldız, "Devam eden savaşa rağmen, ikili ilişki ve işbirliğine dair her alanda çalışma yapmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu. TİKA, Ziraat Katılım Bankası ve Türk Hava Yolları'nın yatırımlarının, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Halklar Birliği Derneği Başkanı'ndan Destek Vurgusu

Halklar Birliği Derneği Başkanı Ömer İbrahim Nimir, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Sudan'a olan desteklerini öne çıkardı. "Türkiye, Sudan'a yönelik kurulan komploların bozucusudur. Türkiye, adalet ve güç demektir. Sudan'ın yeniden imarı için en büyük destekçimizdir." dedi.

Etkinlik sonunda kanaat önderleri, Büyükelçi Yıldız'a plaket ve hediyeler takdim etti.

Sudan'ın doğusundaki Sevakin Adası'nda, Türkiye'nin Sudan'a verdiği destek için "Teşekkürler...

Sudan'ın doğusundaki Sevakin Adası'nda, Türkiye'nin Sudan'a verdiği destek için "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Erdoğan" programı düzenlendi. Halklar Birliği Derneği öncülüğünde, "Türk hükümeti ve halkına teşekkür için Sudan halk girişimi" kapsamında düzenlenen program, Sevakin Adası'ndaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) restore ettiği Gümrük binasında yapıldı.

Sudan'ın doğusundaki Sevakin Adası'nda, Türkiye'nin Sudan'a verdiği destek için "Teşekkürler...

Sudan'ın doğusundaki Sevakin Adası'nda, Türkiye'nin Sudan'a verdiği destek için "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Erdoğan" programı düzenlendi. Halklar Birliği Derneği öncülüğünde, "Türk hükümeti ve halkına teşekkür için Sudan halk girişimi" kapsamında düzenlenen program, Sevakin Adası'ndaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) restore ettiği Gümrük binasında yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Mermer Blok Düşmesi: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti
2
Körfezray Metro Projesi'nde Hız Kesilmiyor
3
10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
4
Adana'da Amir İşçiyi Tabancayla Yaraladı, Tutuklandı
5
Antalya'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
6
Yalçın'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu: Terörsüz Türkiye Süreci Önem Arz Ediyor

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı