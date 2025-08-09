Sudan'da 'Teşekkürler Türkiye' Programı Düzenlendi

Sudan'ın doğusundaki Sevakin Adası'nda, Türkiye'nin Sudan'a sağladığı destekler için 'Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Erdoğan' programı gerçekleştirildi.

Halklar Birliği Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen Gümrük binasında gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan Dışişleri ve Kültür ile Enformasyon Bakanlıkları'nın üst düzey yetkilileri, Büyükelçilik mensupları ve farklı bölgelerden kanaat önderleri katıldı.

Programa katılanlar, Türkiye'nin Sudan'ın zor süreçlerinde gösterdiği yanlıştan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkına teşekkür etti.

Büyükelçi Yıldız'dan Önemli Mesajlar

Büyükelçi Yıldız, programda Arapça bir konuşma yaparak büyük beğeni topladı. AA muhabirine verdiği demeçte, "Bugünkü program Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteriyor." dedi.

Yıldız, Sudan halkının yaşadığı zorluklara vurgu yaparak, "Türkiye, geçmişinde olduğu gibi bu dönemde de Sudan halkı ve Sudan devleti ile omuz omuza durdu." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Yıldız, "Devam eden savaşa rağmen, ikili ilişki ve işbirliğine dair her alanda çalışma yapmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu. TİKA, Ziraat Katılım Bankası ve Türk Hava Yolları'nın yatırımlarının, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Halklar Birliği Derneği Başkanı'ndan Destek Vurgusu

Halklar Birliği Derneği Başkanı Ömer İbrahim Nimir, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Sudan'a olan desteklerini öne çıkardı. "Türkiye, Sudan'a yönelik kurulan komploların bozucusudur. Türkiye, adalet ve güç demektir. Sudan'ın yeniden imarı için en büyük destekçimizdir." dedi.

Etkinlik sonunda kanaat önderleri, Büyükelçi Yıldız'a plaket ve hediyeler takdim etti.

