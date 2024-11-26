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Sudan'daki Kolera Salgını: Ölü Sayısı 1180'e Yükseldi

Sudan'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 1180'e, toplam vaka sayısı ise 42 bin 725'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 18:18
Sudan'daki Kolera Salgını: Ölü Sayısı 1180'e Yükseldi

Sudan'da Kolera Salgını Tehlike Saçıyor

Sudan'da süregelen kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 1180'e ulaştığı bildirildi. Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam kolera vaka sayısının ise 42 bin 725 olduğunu duyurdu.

Açıklamada, kolera salgınının etkilerin artıran haziran ayında başlayan yağışların ve sellerin, hastalığın yayılmasına sebep olduğu vurgulandı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı bir salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu açıkladı. BM Çocuklara Yardım Fonu ise 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı göndermiştir.

Uzun süredir devam eden savaşın ve etkisiz sağlık sisteminin neden olduğu bu olumsuz koşullarda, salgın hastalıkların yayılması, Sudan halkının yaşamını daha da zorlaştırmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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