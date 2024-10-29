Sudan'daki Şiddet Olayları Çocukların Hayatını Kaybetmesine Neden Oluyor

BM'den Sudan'daki Çocuklar İçin Uyarı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Catherine Russell, Sudan'ın El Cezire eyaletindeki artan şiddet olaylarına dair endişelerini dile getirdi. Russell, geçen hafta içerisinde en az 10 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Şiddetin Yaygınlaşması ve Sonuçları

Russell'ın yaptığı yazılı açıklamada, El Cezire'de yaşanan toplu cinayetler, kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet ile yaşam alanlarının yağmalanmasının yaygınlaştığına dikkat çekildi. Russell, "Sudan'ın El Cezire eyaletinde çocuklara ve ailelere yönelik artan şiddetten derin endişe duyuyorum," ifadelerini kullandı.

Çocukların Maruz Kaldığı Tehditler

Russell, geçtiğimiz hafta içerisinde El Cezire'de en az 124 kişinin hayatını kaybettiğini, bu ölümler arasında en az 10 çocuğun bulunduğunu ve en az 43 çocuğun yaralandığını açıkladı. Ayrıca, 13 yaşındaki küçük kız çocuklarının bile cinsel istismara maruz kaldığı ve reşit olmayan çocukların gözaltına alındığına dair kaygı verici raporlar aldıklarını vurguladı.

Bir İnsani Felaketin Parçası

UNICEF Direktörü, bu şiddet olaylarının binlerce çocuğun ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu, 11 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini ve milyonlarca insanın tehlike altında kaldığını ifade etti.

Uluslararası İnsani Hukuk ve Çocukların Geleceği

Russell, tarafları uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağırırken, dünyanın Sudan'daki duruma duyarsız kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Çocukların geleceğini güvence altına almak için acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu.