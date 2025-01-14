Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani ile Görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Geniş bir Batı Afrika turunun parçası olarak Burhan, Mali, Gine Bissau, Sierra Leone ve Senegal’den sonra Moritanya’ya geçti.

Burhan, Nuakşot Havalimanı'nda Gazvani tarafından karşılandı. İki liderin başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptığı görüşmede, Sudan'daki son gelişmeler ve her iki ülkeyi ilgilendiren meseleler detaylı bir şekilde ele alındı.

Görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine de önemli adımlar masaya yatırıldı. Burhan, Gazvani’ye, “Sudan'ın birliğini baltalamak için uluslararası ve bölgesel taraflarca düzenlenen komplo ve terörist milislerin Sudan devleti ve kurumlarına karşı işledikleri suçlar” hakkında bilgi verdi.

Öte yandan, Burhan, Moritanya'nın Sudan'ı bölgesel ve uluslararası platformlarda desteklemesinden övgüyle bahsederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü ve tarihi olduğunu vurguladı ve bu ilişkileri daha da geliştirmek için ortak çaba göstereceklerini ifade etti.

Afrika Birliği Dönem Başkanı Gazvani ise Burhan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun iki kardeş ülke arasındaki tarihi ilişkilerin düzeyinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Gazvani, Moritanya'nın, Sudan'ın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesi, savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması için gösterilen çabaları destekleyeceğini ifade etti.