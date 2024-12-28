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Sudan'ın Faşir Şehrinde İHA Saldırısı: 21 Ölü

Sudan'ın Faşir kentinde düzenlenen İHA saldırısında 21 kişi hayatını kaybetti. Hızlı Destek Kuvvetleri’nin hedef aldığı okuldaki durum kritik.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 18:08
Sudan'ın Faşir Şehrinde İHA Saldırısı: 21 Ölü

Faşir'deki İHA Saldırısı Sonucu 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de, yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okula düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

Hızlı Destek Kuvvetleri Saldırıyı Üstlendi

Aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komiteleri tarafından yapılan açıklamada, saldırının 20 aydan fazla süredir orduyla çatışma halinde olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

İHA saldırısının, yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef aldığı kaydedilirken, yaralananların sayısının da 17 olduğu açıklandı.

Mülteci Kampına da Saldırı Düzenlendi

Öte yandan, sivil toplum kuruluşu Darfur'daki Yerinden Edilmiş Kişiler ve Mülteciler Koordinasyonu, HDK’nin Faşir'deki Ebu Şok Mülteci Kampı'na da bir topçu saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bu saldırıda kamptaki sağlık merkezinin de hedef alındığı ve birçok ölü ile yaralının bulunduğu belirtildi.

Sudan'da Süregelen Çatışmalara Dikkat

15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında, askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar sonucu şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalara son verme çabaları ise sonuçsuz kalmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Savaşın başlangıcından bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçmişken, 9 milyona yakın kişi ise ülke içinde yerinden edildi. Ayrıca, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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