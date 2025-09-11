Sudan ordusu Bara'da kontrolü sağladı

Sudan ordusu, 29 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) kontrolündeki Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara kentinde kontrolü sağladığını açıkladı.

Ordu açıklaması

Ordudan yapılan açıklamada, ordu ve müttefik güçlerin "HDK milislerini, paralı askerlerini ve işbirlikçilerini" bozguna uğratmak için bütün çaba ve fedakarlıkları ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada, ordunun Bara'ya girdiği ve şehri HDK'den temizlediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Ordumuz tüm unsurlarıyla zafer yolunda kararlı ve kesin bir şekilde, adım adım, aşama aşama ilerlemeye devam etmektedir. Ta ki ülkemizin tamamı milislerin, paralı askerlerin ve ajanların pisliğinden temizleninceye kadar."

Bara'nın stratejik önemi

Bara, Kurdufan ve Darfur eyaletlerini başkent Hartum'a Umdurman kentinden bağlayan ulusal yol üzerinde bulunması nedeniyle stratejik bir konuma sahip.

Sudan'daki çatışmaların bilançosu

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Birleşmiş Milletlere (BM) göre çatışmalar, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine neden oldu ve ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti. Ordunun 20 Mayıs'ta başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağladığı, HDK'nın ise ülkenin batısına yöneldiği bildirildi.