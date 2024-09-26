Sudan Ordusu Hartum'da Büyük Operasyon Başlattı

Sudan Ordusu'nun Hartum'a Hedefli Operasyonu

Sudan ordusu, 17 aydır süren çatışmaların ardından Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kontrolündeki başkent Hartum'a yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Operasyonun Detayları

Görgü tanıklarının aktardığına göre, ordu güçleri Hartum'un merkezi ve kuzeydeki Bahri bölgesinde karadan ve havadan kapsamlı bir saldırı düzenliyor. Savaş uçakları ve top atışlarıyla desteklenen ordu, Bahri'deki Kadaru ve Halfaya mahallelerine konuşlandırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, ordu askerlerinin başkentteki Umdurman ile Hartum'un merkezini birbirine bağlayan Beyaz Nil Köprüsü'nden geçerken görüntüleri yer aldı. Ayrıca, savaşın başlangıcı olan Nisan 2023'ten bu yana ordunun HDK'nın kontrolündeki Hartum'un merkezine yerleştiği bildiriliyor.

Kaynaklar ve Çatışmaların Son Durumu

Yerel basında yer alan haberlere göre, ordu Hartum merkezine ve Bahri bölgesine karşı HDK'ye yönelik büyük bir kara ve hava operasyonu yürütüyor. Ordunun, HDK'ya ciddi kayıplar verdirdiği iddia ediliyor.

Sudan'daki İç Savaş ve İnsani Kriz

Sudan, 30 yıl süren Ömer el Beşir yönetiminin devrilmesinin ardından, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen güç mücadelesi ile sarsılıyor. Savaşın sona ermesi için yapılan tüm girişimler başarısız kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla insan hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç hale geldi. Ülke, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizine maruz kalıyor.