DOLAR
34,16 -0,06%
EURO
38,21 -0,42%
ALTIN
2.943,27 -0,89%
BITCOIN
2.198.700,59 -1,46%

Sudan Ordusu Hartum'da Büyük Operasyon Başlattı

Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrolündeki Hartum'a karşı büyük bir kara ve hava operasyonu başlattı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:20
Sudan Ordusu Hartum'da Büyük Operasyon Başlattı

Sudan Ordusu'nun Hartum'a Hedefli Operasyonu

Sudan ordusu, 17 aydır süren çatışmaların ardından Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kontrolündeki başkent Hartum'a yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Operasyonun Detayları

Görgü tanıklarının aktardığına göre, ordu güçleri Hartum'un merkezi ve kuzeydeki Bahri bölgesinde karadan ve havadan kapsamlı bir saldırı düzenliyor. Savaş uçakları ve top atışlarıyla desteklenen ordu, Bahri'deki Kadaru ve Halfaya mahallelerine konuşlandırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, ordu askerlerinin başkentteki Umdurman ile Hartum'un merkezini birbirine bağlayan Beyaz Nil Köprüsü'nden geçerken görüntüleri yer aldı. Ayrıca, savaşın başlangıcı olan Nisan 2023'ten bu yana ordunun HDK'nın kontrolündeki Hartum'un merkezine yerleştiği bildiriliyor.

Kaynaklar ve Çatışmaların Son Durumu

Yerel basında yer alan haberlere göre, ordu Hartum merkezine ve Bahri bölgesine karşı HDK'ye yönelik büyük bir kara ve hava operasyonu yürütüyor. Ordunun, HDK'ya ciddi kayıplar verdirdiği iddia ediliyor.

Sudan'daki İç Savaş ve İnsani Kriz

Sudan, 30 yıl süren Ömer el Beşir yönetiminin devrilmesinin ardından, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen güç mücadelesi ile sarsılıyor. Savaşın sona ermesi için yapılan tüm girişimler başarısız kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla insan hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç hale geldi. Ülke, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizine maruz kalıyor.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve GSB'den 34 Bin Personel Alımı: Başvurular İŞKUR Üzerinden Devam Ediyor

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!
2
İzmir'de Alt Geçide Düşen Otomobil Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
3
Bakan Güler: Irak ile Güvenlik İşbirliğimizi Güçlendiriyoruz
4
İsrail Ordusu Beyrut’a Hava Saldırısı Düzenledi
5
Kars'ta Tedavi Edilen Kızıl Şahin Doğaya Salındı
6
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 37. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı
7
Ankara'da 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Başladı

MEB ve GSB'den 34 Bin Personel Alımı: Başvurular İŞKUR Üzerinden Devam Ediyor

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu