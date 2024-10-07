Sudan Ordusu Hızla İlerliyor: Hartum ve Çevresindeki Kazanımlar

Sudan Ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri'ne Karşı İlerliyor

Sudan ordusu, başkent Hartum dahil olmak üzere farklı bölgelerde Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) karşı ilerlemesine devam ediyor. Yerel medya kaynaklarının bildirdiğine göre, ordu Hartum'un kuzeyindeki Bahri bölgesinin büyük kısmını geri almayı başardı.

Askeri Operasyonlar Yoğunlaşıyor

Son günlerde, askeri operasyonlarını artıran ordu, Sinnar eyaletinin önemli bir bölümünde kontrol sağladığını duyurdu. Ayrıca, ülkenin güney kesiminde yer alan ve Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik Cebel Moya bölgesi de ordunun eline geçti.

Kuzey Darfur'daki Gelişmeler

Ülkenin batısındaki Kuzey Darfur'da da ordu ve ona katılan silahlı grupların büyük kazanımlar elde ettiği iddia edilmektedir. Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolarda, yerinden edilmiş bireylerin ordunun kontrolü altında olan bölgelere geri döndüğü görülüyor.

Sudan'daki İç Savaş ve Kriz

Sudan, 30 yıl süren Ömer el Beşir döneminin halk ayaklanması ile sona ermesinin ardından, sivil hükümete karşı ordunun ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin ortak darbe girişimi sonrasında 17 aydan fazla bir süredir iç savaş yaşıyor. Şu ana kadar, savaşın sona ermesi için yapılan tüm girişimler sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmaların yol açtığı insani kriz, 20 binden fazla can kaybı ve 10 milyondan fazla yerinden edilme ile sonuçlandı. Ayrıca, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma acil olarak muhtaç durumda.