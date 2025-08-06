DOLAR
Sudan, Türkiye ile Yeniden İmar Sürecini Görüştü

Sudan ve Türkiye, Hartum'un yeniden imar sürecindeki işbirliğini ele aldı. Türkiye'nin destekleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 23:57
Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi İbrahim Cabir, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ile bir araya gelerek, Türkiye'nin Sudan'ın yeniden imar sürecindeki rolünü ele aldı.

Egemenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Cabir'in başkent Hartum'dan yeni dönen Büyükelçi Yıldız ile Port Sudan'daki ofisinde buluştuğu belirtildi. Cabir, aynı zamanda Vatandaşların Dönüşü İçin Hartum Eyaletini Hazırlama Ulusal Komitesine başkanlık ediyor. Bu vesileyle, Türkiye'nin Sudan'a sağladığı çeşitli alanlardaki desteklerini övdü.

Çatışmaların Etkileri

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların yarattığı büyük yıkıma dikkat çeken Cabir, devletin ülkenin yeniden imar sürecinde katettiği mesafeyi de anlattı.

Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine verdiği bir röportajda, Sudan’ın yeniden imar sürecinde Türk iş insanları ve müteahhitlerinin, Sudan'ın önceliklerine uygun şekilde, komitenin yönlendirmesi doğrultusunda her türlü iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Devam Eden Çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, bu çatışmalar, dünyanın en büyük yerinden edilme krizini ortaya çıkarırken, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomik alanlarında ciddi tahribata yol açtı.

Çatışmalar neticesinde 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilmek durumunda kalırken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmek zorunda kaldı. Sudan ordusunun 20 Mayıs'ta Hartum'un tamamının kontrolünü sağlamasıyla birlikte, HDK'nın ülkenin batısına yöneldiği bildirildi. Başkent Hartum başta olmak üzere çatışmaların gerçekleştiği bölgelerde ağır hasarlar meydana geldi.

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi İbrahim Cabir (sağda), Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız (solda) ile Türkiye'nin Sudan'ın yeniden imar sürecindeki rolünü görüştü. Cabir, başkent Hartum'dan yeni dönen Büyükelçi Yıldız ile Port Sudan'daki ofisinde bir araya geldi.

