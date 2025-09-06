Sudani: Irak'ın Petrol Rezervi 150 Milyar Varil

Bağdat Uluslararası Enerji Forumu'nda açıklama

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat'ta düzenlenen Bağdat Uluslararası Enerji Forumunda ülkenin petrol rezerviyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sudani, 'Petrol rezervimiz yaklaşık 150 milyar varildir.' diyerek bu rakamın Irak'ı dünya sıralamasında üst basamaklara taşıdığını vurguladı.

Başbakan, Irak'ın küresel enerji piyasalarını 120 yıldan fazla süre besleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Irak'ın son yıllarda büyük bir sanayi ve kalkınma sahasına dönüştüğünü ifade eden Sudani, enerji sektöründeki hızlı gelişme ve yeniden imar ile kalkınma çalışmalarının ivme kazandığını kaydetti.

Sudani ayrıca, petrol ve gaz alanında yatırım yapmak isteyen şirketlere kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.