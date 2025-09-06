DOLAR
Sudani: Irak'ın Petrol Rezervi 150 Milyar Varil

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat Uluslararası Enerji Forumu'nda ülke petrol rezervinin yaklaşık 150 milyar varil olduğunu ve 120 yıldan fazla katkı sağlayabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:44
Bağdat Uluslararası Enerji Forumu'nda açıklama

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat'ta düzenlenen Bağdat Uluslararası Enerji Forumunda ülkenin petrol rezerviyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sudani, 'Petrol rezervimiz yaklaşık 150 milyar varildir.' diyerek bu rakamın Irak'ı dünya sıralamasında üst basamaklara taşıdığını vurguladı.

Başbakan, Irak'ın küresel enerji piyasalarını 120 yıldan fazla süre besleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Irak'ın son yıllarda büyük bir sanayi ve kalkınma sahasına dönüştüğünü ifade eden Sudani, enerji sektöründeki hızlı gelişme ve yeniden imar ile kalkınma çalışmalarının ivme kazandığını kaydetti.

Sudani ayrıca, petrol ve gaz alanında yatırım yapmak isteyen şirketlere kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

