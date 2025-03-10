Süleymaniye'deki Ulu Cami'de 200 Yıldır İhtiyaç Sahiplerine İftar Veriliyor

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Ulu Cami, 200 yıldır ihtiyaç sahiplerine iftar veriyor. Her gün binlerce kişi bu geleneğe katılıyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:49
Süleymaniye'deki Ulu Cami'de 200 Yıldır İhtiyaç Sahiplerine İftar Veriliyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde yer alan Ulu Cami, 1820 yılından beri sürdürülen iftar geleneğiyle ihtiyaç sahiplerine kapılarını açıyor. Kak Ahmed Şeyh adlı tasavvuf şeyhinin önerisiyle başlayan bu gelenek, iki asırdan fazla bir süredir devam ediyor.

Ulu Cami sorumlu Muhammed Şeyh Salar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının kendine has özellikleri ile bu dönemde ihtiyaç sahiplerine iftar verdiğini belirtti. Salar, günlük olarak 450 kilo pirinç, 90 kilo fasulye ve 700 kilo et ile tavuk kullanıldığını vurgulayarak, iftara katılanlar kadar onların ailelerine de yemek götürdüklerini ifade etti.

Her akşam 3-4 bin kişinin katıldığı iftar programı, Kak Ahmed Şeyh döneminden bu yana hayırseverlerin katkılarıyla sürdürüldüğünü dile getiren Salar, bu geleneğin toplum için ne denli önemli olduğunu vurguladı.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Ulu Cami'de 2 asırdan uzun süredir devam eden iftar geleneğiyle her...

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Ulu Cami'de 2 asırdan uzun süredir devam eden iftar geleneğiyle her gün binlerce ihtiyaç sahibine yemek veriliyor. Kentteki Ulu Cami’de Kak Ahmed Şeyh adlı tasavvuf şeyhinin tavsiyesi üzerine 1820'de başlayan iftar geleneğine her yıl devam ediliyor.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Ulu Cami'de 2 asırdan uzun süredir devam eden iftar geleneğiyle her...

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Ulu Cami'de 2 asırdan uzun süredir devam eden iftar geleneğiyle her gün binlerce ihtiyaç sahibine yemek veriliyor. Kentteki Ulu Cami’de Kak Ahmed Şeyh adlı tasavvuf şeyhinin tavsiyesi üzerine 1820'de başlayan iftar geleneğine her yıl devam ediliyor.

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