Süleymaniye Kelar'da Cuma Hutbeleri İşaret Diline Çevriliyor

İşitme engellilere yönelik dini erişimde yeni adım

Irak’ın Süleymaniye kentinin Kelar ilçesinde, Cuma hutbeleri artık işaret diline çevriliyor. Uygulama, işitme engellilerin dini bilgilerden faydalanmasını ve camideki etkinliklere katılımını artırmayı amaçlıyor.

Çalışma, Kelar’daki Hewai İşitme Engelliler Enstitüsü öğretmeni Rahim Kerim yönetiminde yürütülüyor. Kerim, bölgede işitme engellilere yönelik çalışmalarıyla tanınan 59 yaşındaki bir isim.

Rahim Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada 'bugün üçüncü çeviri faaliyetini yaptıklarını' söyledi ve çalışmayı özellikle Kelar'daki Aşti Camii'nde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kerim, 'Amacımız, onların hutbelerin konusunu anlamaları ve haftalık olaylardan haberdar olmalarıdır' dedi. İşitme engelli bireylerin camiye gelerek cuma namazına katıldıklarını, ayrıca daha önce onlara hediye ettikleri yaklaşık 100 adet Kur'an-ı Kerim'i yanlarında getirdiklerini aktardı.

Uygulamanın işitme engelliler arasında büyük memnuniyet yarattığını vurgulayan Kerim, 'İşitme engelli kardeşlerimiz bu uygulamadan çok memnunlar; çünkü artık cuma hutbelerini işaret diliyle anlayabiliyorlar' ifadelerini kullandı.

Hutbeleri işaret diline çevirmenin zorlu bir iş olduğunu belirten Kerim, işitme engellilere hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

