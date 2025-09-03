Süleymanpaşa Optimist Cup'ta rüzgar yok — Yelkenciler kitap okudu

Süleymanpaşa Optimist Cup'ta Rüzgar Yoksunluğu: Yelkenciler Kitap Okudu

Tekirdağ'da ikinci gün yarışlar rüzgar bekleyişine döndü

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları'nın ikinci gününde Marmara'da beklenen rüzgar esmeyince sporcular kıyıda kitap okuyarak vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 8 ülkeden 34 kulüp ve 256 yelkenci katılıyor.

Bugünkü yarışlarda rüzgarın yeterli kuvvette olmaması sonucu denize çıkılamadı; sporcular kıyıda kalarak zamanı değerlendirdi. Psikolojik danışman ve yarış hakemi Bingül Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Karada boş beklemek yerine kitap okuyarak vakti verimli geçirmek istedik. Rüzgarın uygun hale gelmesiyle yarışlara devam edeceğiz.' dedi.

Yelkencilerden Kübra Nur Sanan ise yarışa çıkamadıkları için kıyıda kitap okuyarak rüzgarın esmesini beklediklerini söyledi.

Organizasyon, 5 Eylül'de sona erecek ve Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Cezayir, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Ukrayna, Tacikistan ve Rusya'dan gelen sporcuları ağırlıyor. Dün Marmara Denizi'nin 3 kilometre açığında optimist kategorisinde mücadeleler gerçekleştirilmişti.

