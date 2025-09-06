DOLAR
Sultan 2. Abdülhamid'in 137 Yıllık Kur'an-ı Kerim'i Maranao'ya Tercüme Edildi

Sultan 2. Abdülhamid'in 137 yıl önce Mindanao'ya gönderdiği Kur'an-ı Kerim, TDV tarafından Maranao diline tercüme edilip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu ile Moro halkına teslim edildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:41
Sultan 2. Abdülhamid'in 137 Yıllık Mirası Maranao Dilinde

Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Moro halkına hediye edildi

Sultan 2. Abdülhamid'in 137 yıl önce Filipinler'in Mindanao bölgesine gönderdiği Kur'an-ı Kerim, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Maranao diline tercüme edilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu eşliğinde Moro halkına ulaştırıldı.

TDV'nin duyurusuna göre, "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Filipinler'in güneyindeki Moro Müslümanlarına 3 bin Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi.

Teslim Töreni ve Tarihi Bağ

Mushafların takdimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yazılan mektupla, Mindanao State University (MSU) Aga Khan Müzesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Sultan 2. Abdülhamid'in 1888 yılındaki ramazanda Mindanao bölgesine gönderdiği Mushaf-ı Şerif, H.R. Alim Alapa tarafından hazırlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı da Mushaf-ı Şerif'i Maranao diline tercüme ederek, Türkiye-Filipinler Dostluk Vakfı aracılığıyla Moro halkına ulaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mektubundan

Osmanlı Devleti'nin 34. Sultanı merhum Abdülhamid Han'ın 137 sene önce açtığı yoldan yürüyerek, muazzez kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Maranao lisanıyla hazırlanan bu mealini gönül coğrafyamızda müstesna bir yeri olan siz Morolu kardeşlerimize hediye etmenin sonsuz bahtiyarlığı içindeyim.
Türkiye Diyanet Vakfımızın gayretleri ve titiz çalışmalarıyla hazırlanan bu kıymetli hediyenin, birliğimizin, dayanışmamızın ve ebedi kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bugüne kadar olduğu gibi inşallah gelecekte de Müslüman Moro halkının yanında olmaya devam edeceğiz.
Tüm insanlığın rahmet ve hidayet kaynağı olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim, hayat rehberimiz olarak kıyamete kadar yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Her birinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Allah Teala yar ve yardımcınız olsun.

Bu adım, tarihî bir bağın yeniden canlandırılması ve Türkiye ile Filipinler arasındaki kültürel-dini ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

