Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği'nden Diyarbakır'da Yüzlerce Aileye Gıda Desteği

Diyarbakır merkezli Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği, gönüllülerle kış koşullarında yüzlerce aileye temel gıda kolileri ulaştırdı; yeni yardım organizasyonları hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:20
Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği'nden Diyarbakır'da Yüzlerce Aileye Gıda Desteği

Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği'nden Diyarbakır'da Yüzlerce Aileye Gıda Desteği

Diyarbakır merkezli Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bu hafta da genişlettiği gıda yardımlarıyla yüzlerce aileye ulaştı.

Hazırlanan yardım kolileri, gönüllü ekipler tarafından tek tek adreslere götürülerek ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Kolilerde temel gıda maddeleri yer alıyor; gönüllüler özellikle kış aylarının zorlu koşullarında desteğe ihtiyaç duyan ailelere ulaşmak için yoğun çalışma yürüttü.

Yardım faaliyetlerinin, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlara moral verdiği belirtildi.

Dernekten Açıklama

Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği yönetimi, dayanışma kültürünü yaşatmayı kendilerine görev edindiklerini ifade ederek şu açıklamayı yaptı: "Hiçbir aile yalnız değildir. Hayırseverlerimizin desteğiyle daha fazla kişiye ulaşmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek".

Dernek, katkıda bulunan tüm gönüllülere ve bağışçılara teşekkür ederek yeni yardım organizasyonlarının yakın zamanda duyurulacağını bildirdi.

İhtiyaç Tespiti ve Hızlı Müdahale

Sosyal yardımlaşma faaliyetlerini sürdüren dernek, Diyarbakır genelinde ihtiyaç tespit çalışmalarına devam ediyor ve vatandaşların destek taleplerine hızlı şekilde yanıt veriyor. Bu kapsamlı yardım çalışması, kentte dayanışma ruhunu güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DİYARBAKIR MERKEZLİ SULTAN ŞEYHMUS EZ-ZULİ DERNEĞİ, SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA...

DİYARBAKIR MERKEZLİ SULTAN ŞEYHMUS EZ-ZULİ DERNEĞİ, SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ GIDA YARDIMLARINI BU HAFTA DA GENİŞLETEREK YÜZLERCE AİLEYE ULAŞTIRDI.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek
2
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım'a Özel Duygusal Kısa Film
3
25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli
4
Çavuşoğlu: Kadına Yönelik Şiddet Dünyanın Ortak Meselesidir
5
Başkan İbrahim Gül'ün Acı Günü: Annesi Sabahat Bayraktar Gül Uğurlandı
6
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Depremi: Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Sona Yaklaştı
7
Sakarya'da Şaşırtan Gösteri: Operatör Kurtarıcının Üzerine 3 Çekici Yükledi

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat