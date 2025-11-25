Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği'nden Diyarbakır'da Yüzlerce Aileye Gıda Desteği

Diyarbakır merkezli Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bu hafta da genişlettiği gıda yardımlarıyla yüzlerce aileye ulaştı.

Hazırlanan yardım kolileri, gönüllü ekipler tarafından tek tek adreslere götürülerek ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Kolilerde temel gıda maddeleri yer alıyor; gönüllüler özellikle kış aylarının zorlu koşullarında desteğe ihtiyaç duyan ailelere ulaşmak için yoğun çalışma yürüttü.

Yardım faaliyetlerinin, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlara moral verdiği belirtildi.

Dernekten Açıklama

Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği yönetimi, dayanışma kültürünü yaşatmayı kendilerine görev edindiklerini ifade ederek şu açıklamayı yaptı: "Hiçbir aile yalnız değildir. Hayırseverlerimizin desteğiyle daha fazla kişiye ulaşmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek".

Dernek, katkıda bulunan tüm gönüllülere ve bağışçılara teşekkür ederek yeni yardım organizasyonlarının yakın zamanda duyurulacağını bildirdi.

İhtiyaç Tespiti ve Hızlı Müdahale

Sosyal yardımlaşma faaliyetlerini sürdüren dernek, Diyarbakır genelinde ihtiyaç tespit çalışmalarına devam ediyor ve vatandaşların destek taleplerine hızlı şekilde yanıt veriyor. Bu kapsamlı yardım çalışması, kentte dayanışma ruhunu güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DİYARBAKIR MERKEZLİ SULTAN ŞEYHMUS EZ-ZULİ DERNEĞİ, SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ GIDA YARDIMLARINI BU HAFTA DA GENİŞLETEREK YÜZLERCE AİLEYE ULAŞTIRDI.