Sultanbeyli Belediyesi Kışa Hazır: 60 Araç, 300 Personel, 2.500 Ton Tuz

Sultanbeyli Belediyesi kışa hazır

Sultanbeyli Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı. Başkan Ali Tombaş, çalışmaları yerinde denetleyerek saha ekipleriyle buluştu ve ilçede olumsuz hava koşularına karşı tam anlamıyla hazır olduklarını açıkladı.

Başkan Tombaş'ın değerlendirmesi

Başkan Tombaş, ekiplerin tüm önlemleri aldığını belirterek şunları söyledi: "300 personelimiz, 60 aracımızla birlikte kışa hazırız. Meteorolojiden gelen bütün bilgilere göre de kendi planlarımızı yapıyoruz. Fen işlerimiz başta olmak üzere tüm belediye personelimiz, birim müdürlerimiz sahada hazır bir şekilde kışı ve karı karşılamaya hazırız. Sultanbeyli, 7/24 vatandaşlarımızın çağrılarına cevap verecek bir şekilde hazır. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluğa karşı bize bilgi verdikleri anda her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. 7 gün 24 saat vatandaşımızın hizmetindeyiz."

Tuz ve buzlanma önlemleri

Buzlanmanın kış şartlarında en kritik risklerden biri olduğuna dikkat çeken Tombaş, Belediye olarak buzlanmaya karşı 2 bin 500 ton tuz ve depolardaki stoklarla hazır bulunduklarını vurguladı: "Sultanbeyli kışı rahat geçirecek, kışın keyfini çıkaracak."

