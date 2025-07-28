Sultanbeyli'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Sultanbeyli'de Kaza: Sürücü Yaralandı

Sultanbeyli'de, Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay, Yakup Çakmak yönetimindeki 34 CME 503 plakalı otomobilin kontrolden çıkması sonucunda gerçekleşti. Seyir halindeki otomobil, Kurtköy istikametinde ilerlerken ani bir manevra ile yol kenarındaki otluk alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kontrolsüz bir şekilde yol kenarına devrildiği görünmekte.

Sultanbeyli'de yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sultanbeyli'de yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.