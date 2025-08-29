DOLAR
Sultanbeyli'de Küçük Çocuğa Çarpan Hafif Ticari Araç: Kaçan Sürücü Yakalandı

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde hafif ticari aracın çarptığı A.Ç. ağır yaralandı; kaçan sürücü M.N.S. yakalanıp 'taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 23:58
Sultanbeyli'nin Battalgazi Mahallesinde seyir halindeki hafif ticari aracın aniden yola fırlayan A.Ç. adlı küçük çocuğa çarpması sonucu çocuk ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinden ayrılan sürücünün yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen M.N.S., yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında 'taksirle yaralama' suçundan işlem yapıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın çocuğa çarpıp uzaklaştığı ve çocuğun yakınlarının yere savrulan çocuğun yanına koştuğu anlar yer alıyor.

