Sultanbeyli'de küçük çocuğa çarpan hafif ticari araç: kaçan sürücü yakalandı
Sultanbeyli'nin Battalgazi Mahallesinde seyir halindeki hafif ticari aracın aniden yola fırlayan A.Ç. adlı küçük çocuğa çarpması sonucu çocuk ağır yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası olay yerinden ayrılan sürücünün yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen M.N.S., yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında 'taksirle yaralama' suçundan işlem yapıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın çocuğa çarpıp uzaklaştığı ve çocuğun yakınlarının yere savrulan çocuğun yanına koştuğu anlar yer alıyor.