Sultanbeyli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, 4 kişinin hafif yaralandığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay, Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde yaşandı.
Kaza Detayları
Şerif Ş. yönetimindeki 07 K 0750 plakalı otomobil, Sultanbeyli ayrımında bariyerlere çarparak savruldu. Arkasından gelen Yasin T. idaresindeki 34 PH 8302 plakalı hafif ticari araç otomobile çarptı.
Kaza haberinin alınmasının ardından, bölgeye hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında yaralılar; Şerif Ş., Yasin T., Emine Y. ve Talha S. çevre hastanelere kaldırıldı.
Trafik Yoğunluğu Oluştu
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.