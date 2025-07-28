Sultanbeyli'de Yokuşta Kayan Tır, 5 Araçta Hasara Neden Oldu

Sultanbeyli'de Tır Kazası Güvenlik Kamerasında

Sultanbeyli'nin Mecidiye Mahallesi, Fatih Bulvarı üzerinde gerçekleşen bir kaza, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Tamer Çelebi'nin kullandığı 33 ASK 846 plakalı tır, yürürken bir taksiyle çarpıştı ve olumsuz olayların fitilini ateşledi.

Tırın Kontrolden Çıkışı

Yapılan hasarlı kaza sonrası hazırlanan tutanakla birlikte, tır, bilinmeyen bir sebeple kendiliğinden yokuş aşağı hareket ederek yolun kenarında park halindeki bir hafif ticari araca çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, önünde park halinde bulunan bir otomobile vurdu.

5 Araçta Hasar; Yaralanan Yok

Kazanın etkisiyle toplamda 5 araç hasar aldı, ancak sevindirici olan, herhangi bir yaralanmanın meydana gelmemiş olmasıydı. Tır, park halindeki araçları yıprattıktan sonra yol kenarındaki bir marketin tente direğine çarparak durabildi.

Trafik Yoğunluğu ve Güvenlik Önlemleri

Olay sonrası, polis ekipleri hemen bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle meydana gelen trafik yoğunluğu, tır ve kaza yapan araçların yol kenarından kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Tırın yokuş aşağı hareketi, park halindeki araçlara çarpması ve sonrasında marketin tente direğine çarpması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın şiddetini ve yaşananları gözler önüne serdi.

Sultanbeyli'de yokuşta kayan tırın, park halindeki bir araca çarparak diğer araçların da birbirine vurmasına neden olduğu kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sultanbeyli'de yokuşta kayan tırın, park halindeki bir araca çarparak diğer araçların da birbirine vurmasına neden olduğu kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.