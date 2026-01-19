Sultangazi Belediyesi'nden 24 Saat Kar Mesaisi: 220 Personel, 55 İş Makinesi Sahada

Sultangazi Belediyesi kar mesaisi sürüyor

Sultangazi Belediyesi, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seferber oldu. Ana arterlerden başlanarak caddelerde kar küreme çalışmaları gün boyu devam ederken, trafik ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalarda tuzlama çalışmaları yapıldı.

Aralıksız kar küreme çalışmaları

Belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışına karşı kar küreme araçları ile yolların kapanmaması ve buzlanmanın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, olumsuzluk yaşanmaması amacıyla 7/24 sahada görev yapıyor.

220 personel sahada

Karla mücadele kapsamında ilçedeki 15 mahallede iki vardiya olmak üzere toplam 220 personel sahada bulunuyor. Ekipler, vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması ve trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için koordineli şekilde çalışıyor.

55 iş makinesi görevde

Karla mücadeleye 25 kazıyıcı yükleyici, 7 kar küreme aracı, 2 kar küreme aparatlı araç, 1 greyder, 1 ekskavatör, 1 komatsu, 18 tuzlama kamyonu ve kamyonet olmak üzere toplam 55 iş makinesi katılıyor. Minibüs ve otobüs güzergâhlarının geçtiği ana arterlere öncelik veriliyor; trafik yoğunluğu olan caddelerde kar küreme ve ardından tuzlama çalışmaları sürüyor.

Tuz çuvalları dağıtıldı

Sultangazi Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonrası kullanılması için kamu kurumları, hastaneler, siteler, camiler ve iş yerlerine 2 bin 500 tuz çuvalı dağıttı. Ayrıca trafik ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalar için 3 bin ton tuz hazırda bulunduruluyor.

Başkan Dursun: "Ekiplerimizle sahadayız"

Abdurrahman Dursun, "İlçemizde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı sebebiyle ekiplerimiz ve iş makinelerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın kar yağışında bir mağduriyet yaşamaması için ekip arkadaşlarımızla birlikte 15 mahallemizde sıkı bir çalışma yürütüyoruz. İki vardiya çalışan 220 ekip arkadaşımız ve 55 belediye hizmet aracımız vatandaşlarımızın hizmetinde. Özellikle otobüs ve minibüslerin yol güzergahları olan ana arterlerde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Olumsuz bir durum yaşanması halinde komşularımız 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezimiz üzerinden bize 24 saat ulaşabilir" dedi.

