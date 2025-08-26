DOLAR
Sultangazi'de Annelerini Öldüren Şüpheli Sakarya'da Yakalandı, Tutuklandı

Sultangazi'de annesi Ç.K'yi silahla öldürdüğü iddia edilen A.A.K, Sakarya'da yakalandı; İstanbul'a getirildikten sonra tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:16
Sultangazi'de Annelerini Öldüren Şüpheli Sakarya'da Yakalandı, Tutuklandı

Sultangazi'de annesini öldürme iddiası: şüpheli Sakarya'da yakalandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde annesi Ç.K'yi silahla öldürdüğü iddia edilen A.A.K, kaçtıktan sonra Sakarya'da yakalandı; İstanbul'a getirildikten sonra tutuklandı.

Operasyon ve yakalama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 1385. Sokak'taki evde yaşanan olayın ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlediği yerde düzenlediği operasyonda zanlı A.A.K, olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.

Şüphelinin ifadesi ve hukuki süreç

İfadesinde, tabancayı gören annesi ile tartışma yaşadıklarını, silahı almaya çalışan annesini yaşanan arbede sırasında yanlışlıkla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

