Sultangazi'de Annelerini Öldüren Şüpheli Sakarya'da Yakalandı, Tutuklandı

Sultangazi'de annesini öldürme iddiası: şüpheli Sakarya'da yakalandı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde annesi Ç.K'yi silahla öldürdüğü iddia edilen A.A.K, kaçtıktan sonra Sakarya'da yakalandı; İstanbul'a getirildikten sonra tutuklandı.
Operasyon ve yakalama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 1385. Sokak'taki evde yaşanan olayın ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Ekiplerin belirlediği yerde düzenlediği operasyonda zanlı A.A.K, olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.
Şüphelinin ifadesi ve hukuki süreç
İfadesinde, tabancayı gören annesi ile tartışma yaşadıklarını, silahı almaya çalışan annesini yaşanan arbede sırasında yanlışlıkla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.