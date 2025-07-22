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Sultangazi'de Bıçaklı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de bıçaklı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki V.K. hastanede yaşamını yitirdi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 07:27
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 07:27
Sultangazi'de Bıçaklı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de Bıçaklı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu 21 yaşındaki V.K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Esentepe Mahallesi 2853. Sokak'ta gerçekleşti. V.K., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından bıçaklandı.

Saldırgan olayın ardından hızla kaçarken, çevredekilerin hemen durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine, hızlı bir müdahale gerçekleşti.

Sağlık ekipleri, olay yerinde V.K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, genç adamı hastaneye kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen V.K. kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını...

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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