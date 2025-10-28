Sultangazi'de Çöken Yol İçin İBB ve İSKİ Ekipleri Müdahale Ediyor

Olay ve müdahale

Sultangazi sınırlarındaki 1. Cebeci Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen çökmenin ardından belediye ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Cebeci Mahallesi nde, kanalizasyonun geçtiği bölümde akşam saatlerinde çökme yaşandı. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı, ancak çökme bölgedeki trafiği olumsuz etkiledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım ve onarım ekipleri sevk edildi.

İSKİ ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde kanalizasyon sistemindeki beton borularda kırılma tespit edildi.

Çalışmanın durumu

Yol ve onarım çalışmaları sürerken araç geçişleri alternatif güzergahlara yönlendirildi. Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle ekipler çalışmalarına ara verdi, ancak sabah saatlerinde çalışmalar yeniden başladı.

İSKİ ve zabıta ekipleri, olası tehlikelere karşı caddeyi tamamen trafiğe kapattı.

Çalışmalar devam ediyor.

