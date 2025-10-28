Sultangazi'de Çöken Yol İçin İBB ve İSKİ Ekipleri Müdahale Ediyor

Sultangazi 1. Cebeci Caddesi'nde kanalizasyondaki kırılma nedeniyle çöken yol için İSKİ ve İBB ekipleri çalışmaları sürdürüyor; cadde trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 10:41
Sultangazi'de Çöken Yol İçin İBB ve İSKİ Ekipleri Müdahale Ediyor

Sultangazi'de Çöken Yol İçin İBB ve İSKİ Ekipleri Müdahale Ediyor

Olay ve müdahale

Sultangazi sınırlarındaki 1. Cebeci Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen çökmenin ardından belediye ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Cebeci Mahallesi nde, kanalizasyonun geçtiği bölümde akşam saatlerinde çökme yaşandı. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı, ancak çökme bölgedeki trafiği olumsuz etkiledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım ve onarım ekipleri sevk edildi.

İSKİ ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde kanalizasyon sistemindeki beton borularda kırılma tespit edildi.

Çalışmanın durumu

Yol ve onarım çalışmaları sürerken araç geçişleri alternatif güzergahlara yönlendirildi. Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle ekipler çalışmalarına ara verdi, ancak sabah saatlerinde çalışmalar yeniden başladı.

İSKİ ve zabıta ekipleri, olası tehlikelere karşı caddeyi tamamen trafiğe kapattı.

Çalışmalar devam ediyor.

Sultangazi’de Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde kanalizasyon geçen bölümde akşam saatlerinde...

Sultangazi’de Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde kanalizasyon geçen bölümde akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olay, bölgede trafiği olumsuz etkiledi. Olay yerine İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım ve onarım ekipleri sevk edildi.

Sultangazi’de Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde kanalizasyon geçen bölümde akşam saatlerinde...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars ve Iğdır'da Dağcılar Gökkuşağı Tepeleri'nde 'Cumhuriyet Yürüyüşü'
2
Bakan Kurum: TOKİ Konutlarının Sağlamlık Sırrı Videoyla Paylaşıldı
3
Kırşehir'de Anaokulundan Cumhuriyet'in İlanı Temsili Gazete Dağıtımı
4
Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın 'Benimle, Cumhuriyetle' Projesi: 102 Köyde Gençlik Atılımı
5
İsmet Acar'dan TSK Dayanışma Vakfı'na 12 Daire Bağış
6
GSB ile Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları 'Türkiye Sportif Tarama ve Spora Yönlendirme' Protokolü İmzaladı
7
Mirziyoyev ile Trump'ın Özel Temsilcisi Gor, C5+1 Zirvesini Görüştü

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar