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Sultangazi'de Demans Hastası İshak Öztürk'e Ulaşmak İçin Arama Çalışmaları 3. Güne Girdi

Sultangazi'de kaybolan demans hastası İshak Öztürk için arama çalışmaları 3. günde devam ediyor, ekipler Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yoğun mesai harcıyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 09:44
Sultangazi'de Demans Hastası İshak Öztürk'e Ulaşmak İçin Arama Çalışmaları 3. Güne Girdi

Sultangazi'de Demans Hastası İshak Öztürk İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Sultangazi'de, 56 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk'ün kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, Mimar Sinan Kent Ormanı'nda 3. gününe girdi.

Arama kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda sürdürülmekte olup, ekipler 28 Nisan'da kaybolan Öztürk'ü bulmak için ormanın her noktasını titizlikle araştırıyor. Ekipler, yoğun çalılıkların ve zorlu arazinin yanı sıra dere kenarları ve yamaçlar gibi alanları da kapsamlı bir şekilde kontrol ediyor.

Arama bölgelerinde, olası sağlık sorunlarına karşı sağlık ekibi de hazır bekletilmektedir. Öztürk'ün ailesi, Esenler'de ikamet eden ve kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine, polisin öncülüğünde arama kurtarma ve itfaiye ekipleri hızlıca harekete geçti.

Bu süreçte, Öztürk'ün cep telefonundan alınan en son sinyal, kaybolduğu ormandan gerçekleşmiştir. Aileleri, yetkililerden gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Sultangazi'de kaybolan demans hastası 56 yaşındaki İshak Öztürk'ün bulunması için Mimar Sinan Kent...

Sultangazi'de kaybolan demans hastası 56 yaşındaki İshak Öztürk'ün bulunması için Mimar Sinan Kent Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

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