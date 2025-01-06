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Sultangazi'de Durdurulan Araçta Kadın Cesedi Bulundu

Sultangazi'de polis tarafından durdurulan otomobilde, sürücünün eşine ait kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 23:07
Sultangazi'de Durdurulan Araçta Kadın Cesedi Bulundu

Sultangazi'de Kadın Cesedi Ele Geçirildi

Sultangazi'de, polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde, kadına ait cesedin bulunması büyük bir şok yarattı. Olay, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı ve kovalamaca sonucu yakalandığı sırada gerçekleşti.

Kovalamaca Sonrası Duraklama

Polis, bir ihbar üzerine 35 AS 0264 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak aracın sürücüsü E.Ç., polisin işaretine uymayıp kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda Yunus Emre Mahallesi'nde, Adem Yavuz Caddesi'nde araç durduruldu.

E.Ç. gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramada bir kadına ait ceset bulundu. Yapılan incelemeler sonucu cesedin, sürücü E.Ç.'nin eşi Ayşe Ç.'ye ait olduğu belirlendi.

Olay Yeri İnceleme Çalışmaları

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu otomobilin çevresinde detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Ayşe Ç.'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.Ç. ise işlemleri için emniyete götürüldü.

Kameralara Yansıyan Anlar

cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler, E.Ç.'nin sürücü kapısı açık olan aracın dışında beklediğini gösteriyor.

Şu an için E.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam etmekte.

Sultangazi'de sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan...

Sultangazi'de sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde kadın cesedi bulundu.

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