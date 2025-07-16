Sultangazi'de Ormanlık Alanda Yangın!

Sultangazi, Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana gelen bu olay, çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine itfaiye, polis ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine intikali ile sonuçlandı. Ekipler, ormanlık alanda bulunan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye ederken, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bölgedeki ormanlık alana girişler kapatıldı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Sultangazi'de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı.

Sultangazi'de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı.