Sultangazi'de Havaya Ateş Açan 3 Şüpheli İçin Polis Çalışması

Sultangazi'de otomobilden havaya ateş: Şüphelilerin yakalanması için çalışma

Uğur Mumcu Mahallesi'nde gece yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesindeki bir sokağa gece saatlerinde otomobille gelen 3 şüpheli, araçtan inerek bir apartmana doğru yöneldi.

Daha sonra araçlarına geri dönen şüphelilerden biri, otomobilin camından üç el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kurşunların bina ya da araca isabet etmediğini belirledi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anında çevrede bulunan vatandaşların yaşadığı panik, bir işletmenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, marketin önünde duran iki kişinin silah sesini duyduğu anda başlarını eğerek kendilerini korumaya çalıştıkları, marketin içindeki bir gencin de duraklayıp paniklediği anlar yer alıyor.