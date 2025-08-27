DOLAR
Sultangazi'de iş yerine silahla ateş açıldı: 1 kişi hafif yaralandı

Sultangazi'de Zübeyde Hanım Mahallesi'nde şüphelilerin iş yerine silahla ateş açması sonucu cam kırıklarıyla 1 kişi hafif yaralandı; polis inceleme yaptı, şüpheliler aranıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:46
Alınan bilgiye göre Zübeyde Hanım Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde emlakçılık ve oto kiralama hizmeti veren iş yerinin önüne araçla gelen şüpheliler, iş yerine silahla ateş açtı.

Olay sırasında iş yerindeki camların kırılması sonucu bulunan 1 kişi, cam kırıkları nedeniyle elinden hafif şekilde yaralandı. Ayrıca dükkan önünde park halindeki araca da mermi isabet ettiği bildirildi.

Olay yerine müdahale ve inceleme

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler caddeyi trafiğe kapatarak iş yeri ve çevresinde kapsamlı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

Soruşturma

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

