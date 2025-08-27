Sultangazi'de iş yerine silahla ateş açıldı, 1 kişi hafif yaralandı

Alınan bilgiye göre Zübeyde Hanım Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde emlakçılık ve oto kiralama hizmeti veren iş yerinin önüne araçla gelen şüpheliler, iş yerine silahla ateş açtı.

Olay sırasında iş yerindeki camların kırılması sonucu bulunan 1 kişi, cam kırıkları nedeniyle elinden hafif şekilde yaralandı. Ayrıca dükkan önünde park halindeki araca da mermi isabet ettiği bildirildi.

Olay yerine müdahale ve inceleme

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler caddeyi trafiğe kapatarak iş yeri ve çevresinde kapsamlı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

Soruşturma

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

