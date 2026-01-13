Sultangazi'de Kar Alarmı: 220 Personel ve 51 Araç Teyakkuzda

Sultangazi Belediyesi, kar ve buzlanma uyarısıyla 220 personel ve 51 araçla 7/24 teyakkuzda; 2 bin 500 tuz çuvalı ve 3000 ton tuz hazır.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:55
Sultangazi'de Kar Alarmı: 220 Personel ve 51 Araç Teyakkuzda

Sultangazi'de Kar Alarmı

Sultangazi Belediyesi, meteorolojinin uyarıları üzerine kar ve buzlanmaya karşı teyakkuza geçti. Ekipler 48 saattir sahada hazır bulunuyor; trafik ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalarda tuzlama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Karla mücadele ve hazır olan ekipler

Belediye, kar yağışında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 15 mahallede iki vardiya halinde toplam 220 personel ile görev yapıyor. Çalışmalara katılan araç ve iş makineleri arasında 21 kazıyıcı yükleyici, 7 kar küreme aracı, 2 kar küreme aparatlı araç, 1 greyder, 1 ekskavatör, 1 komatsu ile 18 tuzlama kamyonu ve kamyonet bulunuyor. Toplamda 51 iş makinesi sahada hizmet veriyor.

Malzeme temini kapsamında 2 bin 500 tuz çuvalı kamu kurumları, hastaneler, siteler, camiler ve iş yerlerine dağıtıldı. Ayrıca trafik ve yaya yoğunluğunun olduğu noktalarda kullanılmak üzere 3000 ton tuz hazırda bulunduruluyor.

Başkan Dursun: "Ekiplerimizle sahadayız"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kar yağışı uyarıları ile birlikte biz de önceki geceden itibaren harekete geçtik. İlçemizin bazı noktalarında hafif yağan kar yağışına karşı iş makinelerimizle sahadaydık. Vatandaşlarımızın kar yağışında bir mağduriyet yaşamaması için ekip arkadaşlarımızla birlikte 15 mahallemizde sıkı bir çalışma yürütüyoruz. İki vardiya çalışan 220 ekip arkadaşımız ve 51 belediye hizmet aracımız vatandaşlarımızın hizmetinde. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yapıyoruz. Araçların trafikte, yayalarımızın da yollarda bir olumsuzlukla karşılaşmaması için 7/24 sahadayız. Olumsuz bir durum yaşanması halinde komşularımız 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezimiz üzerinden bize 24 saat ulaşabilir" dedi.

