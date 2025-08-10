Sultangazi'de Kaybolan Hayrullah Bayraktar'ın Cansız Bedeni Barajda Bulundu

Sultangazi'de Kayıp Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Sultangazi'de, Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 68 yaşındaki Hayrullah Bayraktar'ın cansız bedeni, jandarma ve itfaiye su altı ekipleri tarafından bulundu.

Olayın Gelişimi

Dün, Cebeci Mahallesi kısmında balık tutmaya giden Bayraktar, arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra kayboldu. Arkadaşlarının endişelenmesi üzerine bölgeye Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü detaylı çalışmanın ardından, Bayraktar'ın cansız bedeni barajda bulundu. Olay yeri incelemesi sonrasında, defin işlemleri için Bayraktar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

