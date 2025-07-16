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Sultangazi'de Orman Yangını Kontrol Altında: Detaylar

Sultangazi'deki ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 20:00
Sultangazi'de Orman Yangını Kontrol Altında: Detaylar

Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'ndaki Yangın Kontrol Altında

Sultangazi'de, Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin özverili müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye edilirken, alana girişler de kapatıldı.

İstanbul Valisi Yangın Alanında İncelemede Bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın alanına gelerek incelemelerde bulundu ve Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'dan bilgi aldı. Vali Gül, yangının ilk anından itibaren Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili ekiplerin sahada görev yaptığını belirtti.

Yangın Durumu ve Soğutma Çalışmaları

Gül, yangının kontrol altında olduğunu ve sebepleri ile ilgili araştırmaların sürdüğünü ifade ederken, ayrıca yangını soğutma çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. "Hamdolsun yangın kontrol altında. Geçmiş olsun." diye konuştu.

Yangını söndüren ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise aralıksız sürmekte.

Sultangazi'de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Sultangazi'de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İstanbul Valisi Davut Gül, alana gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sultangazi'de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Sultangazi'de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İstanbul Valisi Davut Gül, alana gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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