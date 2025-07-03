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Sultangazi'de Orman Yangınına İtfaiye Müdahalesi

İstanbul Sultangazi'de çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri hızla müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 15:10
Sultangazi'de Orman Yangınına İtfaiye Müdahalesi

Sultangazi'de Orman Yangını

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın fark edilmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İtfaiye ve Orman Müdürlüğü Ekipleri Olay Yerinde

Yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edilen çok sayıda araçla çalışma başlattı. Ayrıca, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın alanında piknik yapan kişiler, ekipler tarafından anonsla uyarılarak güvenli bir mesafeye yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediliyor.

İstanbul Sultangazi'de bir ormanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Sultangazi'de bir ormanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Sultangazi'de bir ormanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Sultangazi'de bir ormanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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