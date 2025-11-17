Sultangazi’de seyir halindeki araç alev aldı

Olayın Detayları

Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda saat 17.30 sıralarında seyir halindeki bir hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurup kendini dışarı attı.

Araçtan yayılan yakıt nedeniyle kısa sürede çevreye ve aracın tamamına yayılan alevler, bölgedeki güvenliği tehlikeye soktu. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

YANAN ARAÇ