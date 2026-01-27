Sultangazi'de Yarıyıl Etkinlikleri: Tiyatro, Sinema ve Gösteriler

Sultangazi Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan çocuklar için tiyatro, sinema ve gösterilerle dolu yarıyıl etkinlikleri düzenliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:36
Sultangazi'de Yarıyıl Etkinlikleri: Tiyatro, Sinema ve Gösteriler

Sultangazi'de şenlik tadında yarıyıl etkinlikleri

Sultangazi Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik hazırladığı zengin etkinlik programıyla dikkat çekiyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan çocuklar için planlanan takvim; tiyatro, sinema, müzikal ve çocuk gösterileriyle dolu bir deneyim sunuyor.

Renkli program: Tiyatrodan söyleşiye

Yavuz Bülent Bakiler Kültür Sanat ve Edebiyat Sezonu kapsamında düzenlenen etkinlikler, minik izleyicilere eğlenceli olduğu kadar eğitici içerikler de sağlıyor. Tatilde bir haftayı geride bırakan çocukları bu hafta da birbirinden renkli etkinlikler bekliyor.

Minikler, tiyatrodan sinemaya; müzikallerden çocuk gösterilerine kadar uzanan programda hem keyifli vakit geçiriyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor. Etkinlikler, minik izleyicilerden ve ailelerinden tam not alıyor.

Başkan Dursun'dan çağrı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yarıyıl tatilinde bir haftayı geride bıraktık. Çocukları kültür-sanatın etkileyici dünyasıyla buluştururken tatillerini en verimli şekilde geçirmeleri için birbirinden keyifli etkinlikler düzenliyoruz. Gördükleri her şeyi uygulayan miniklerimizin tiyatro oyunlarıyla görerek öğrenmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyalleşen çocuklarımızın keyifli ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Ara tatilde tüm çocuklarımızı ve velilerini etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.

Program, çocukların hem eğlenmesini hem de farklı dünyaları keşfetmesini hedefliyor. Ailelerin ve minik katılımcıların ilgisi etkinliklerin yaygınlaşmasını sağlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

