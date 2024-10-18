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Sultangazi'deki Şantiyedeki Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Sultangazi'de inşaat alanındaki konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 13:04
Sultangazi'deki Şantiyedeki Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Sultangazi'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Sultangazi'de, 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanındaki konteynerlerde yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Olayın Gelişimi

İşçilerin konakladığı 3 katlı konteynerin en üst katında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevlerin yükseldiği bildirildi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi tarafından söndürüldü.

Yangının Sonuçları

Yangın sonucunda konteynerlerde belirgin bir hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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