Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş kütüphaneleri yerinde inceledi

Hizmet ve fiziki koşullar yerinde değerlendirildi

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, halk kütüphanelerine yönelik ziyaretleri kapsamında Sultanhisar İlçe Halk Kütüphanesi ile Atça Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Ziyaret programı çerçevesinde ilk olarak Sultanhisar İlçe Halk Kütüphanesi'ni gezen Ateş, kütüphanede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kütüphanenin fiziki durumu, okuma alanları ve vatandaşlara sunulan hizmetler yerinde incelendi; yapılan çalışmaların önemi vurgulandı.

Daha sonra Atça Halk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Ateş, burada sunulan hizmetleri ve kütüphanenin işleyişini değerlendirdi. Kullanıcı kapasitesi ve mevcut imkanlar hakkında bilgi alan Kaymakam, özellikle öğrenciler ve gençler için kütüphanelerin birer eğitim ve kültür merkezi olduğuna dikkat çekti.

